Erdoğan rozetini takmıştı! AKP'ye geçen belediye başkanı 12 akrabasını işe aldı

Düzenleme: Kaynak: Erzurum Ajans
Erdoğan rozetini takmıştı! AKP'ye geçen belediye başkanı 12 akrabasını işe aldı

Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir hakkında ihale yolsuzluğu ve usulsüz işe alımlar nedeniyle bulunulan suç duyurusunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Erzurum Ajans'tan Onur Sağsöz'ün haberine göre; Horasan Belediyesi eski Personel Şirketi Müdürü İlhan Aydın, Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir hakkında ihale yolsuzluğu ve usulsüz işe alımlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Özdemir'in, aralarında kızının da bulunduğu 12 akrabasını işe aldığı iddia edildi.

Ayrıca, belediyeye ait parsellerin düşük bedelle akrabasına satıldığı ve belediyenin üst katının uygun olmamasına rağmen öğrenci yurdu olarak kullanıldığı öne sürüldü.

Aydın, bu işlemlerle belediyenin zarara uğratıldığını belirtti.

İŞTE İŞE ALINAN PERSONELLERİN İSİM LİSTESİ...

Belediye personel şirketine alınanlar

Ö.Ö. (yeğeni)

L.Ö. (yeğeni)

K.Ö. (yeğeni)

M.Ö. (kardeşi)

E.Ö. (amca oğlu)

A.S. (yeğeni)

Y.Y. (yeğeni)

Gıda şirketine alınanlar

C.Y. (yeğeni)

T.Ç. (kızı)

M.T. (kayınbiraderi)

F.B. (amca oğlunun eniştesi)

R.Ö. (yeğeni)

NE OLMUŞTU?

Hayrettin Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den aday olarak yüzde 32 oyla Horasan Belediye Başkanı seçilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görevi Müsavat Dervişoğlu’na devretmesinin ardından, Özdemir partisinden istifa etmişti.

Hayrettin Özdemir, 14 Ağustos’ta ise AKP'ye katılmıştı. Özdemir'in rozetini Erdoğan takmıştı.

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