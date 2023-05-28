Erdoğan şarkı söyleyerek Kısıklı'da sahneye çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ilk konuşmasını Kısıklı’daki evinin önünde yaptı. Sahneye Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısını söyleyerek çıkan Erdoğan, balkın konuşmasını Ankara’da Saray’da yapacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz İstanbul aşığız. İstanbul’dan çıktık. İstanbul'da yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı bir başka. Üsküdar bir başka. Ve İstanbul bir başka. değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizlere en kalbi duygularımla. Hürmetler muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin. İkinci turunu Milletimizin teveccühüyle tamamlanmış bulunuyoruz. Selam arasında bize. Bir demokrasi Bayramı yaşatan milletimi şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kadınlarımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Seçiminde yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki.5 yıl boyunca ülkeyi yönetmen sorumluluğunu bir kez daha bize tebliğ eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.

"PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR BERABER OLACAĞIZ"

Pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez dedi. Öyle mi? Şimdi bak bay Kemal diyor. Biz hep bu kutlu yürüyüş. Yarın kalmaz demiştik. Bizim hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye’mize biz de Türkiye’ye emanetiz demiştik. Bir bak daha ekleyebiliriz bay bay bay Kemal.

Hamdolsun sizler bu sesimize karşılık verdiniz. Bugünkü seçim anlamındaki bu muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye’nin bükülmez kırılmaz paslanmaz gücü haline geldi. Hesap uzmanıyım diyordu ya? 2018.CHP’nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz? 146. CHP’nin vekil sayısı yani bu seçimde 169 çıkardı. Fakat. Malum toplamda.%1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık ve vekil verdi ne kadar 40 tane? Peki ne oldu? Şimdi 129’a düştü. Hesap uzmanı ya… Bu işleri çok iyi bilir ve böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunun bay bay Kemal’e hesabını soracak.

"SEÇİMİN GALİBİ 85 MİLYON VATANDAŞIMIZDIR"

Diyoruz ki 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ama ben bir şey daha söylemiştim, hatırlayın. Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye’dir. Demokrasimizden kalkınmamızdan hedeflerimizden taviz vermeden Türkiye yüzyılının kapısını açtık. Ama beraberce açtık. Erkeğinden kadınının gencinden, yaşlısına un çalışanından emeklisine kanın, milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını. beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik. İnşallah bundan sonra da her mücadelemizi yine sürdüreceğiz.

Bir Üsküdarlı bir Kısıklılı olarak Sizin gibi yol arkadaşları bana verdiği için hamd ediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi? 2024’te Üsküdar’da, İstanbul’da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız?

"AZ ÖNCE İLHAM KARDEŞİM ARADI"

Şimdi dünya ülkeleri arıyor az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Libya Başbakanı, hepsi ardı ardına arıyorlar ve diyorlar ki gerekirse ilan edin, davet edin hemen şimdi de yürürüz.

Çünkü bu zaferi bizimle gerek batıda gerek körfezde kazananı yok aynı şekilde o da bu mutluluğu paylaşın. Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklerle el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez. Gençlerimizi kendi gidip siz karanlıktan 10'a çıkart sürüklemesin. Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz .Bunun için terör örgütünden karanlık mahfilleri herhangi bir aracı. Ayağımıza toplayamaz.

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