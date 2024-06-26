Erdoğan şaşkına döndü: Ben mi rüyadayım bu ojeler ne?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısı sonrasından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bu esnada bir gazeteci, Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı eğer..." dedi.

Gazetecinin farklı renklerdeki ojelerini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ne yapacağım ben şimdi; ben mi rüyadayım?" diye sordu.

Erdoğan, sonrasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" dedi. Ömer Çelik ise, "Hanımlara her şey yakışıyor" cevabını verdi.