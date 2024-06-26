Erdoğan’dan CHP’ye normalleşme çıkışı. Flaş sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

CHP ile yumuşama adımları çerçevesinde yapılan görüşmelere değinen Erdoğan, “AK Parti kuruluşundan bu yana kutuplaşmanın yanında olmadı, asla ve asla gerilim siyaseti gütmedi, hizmetlerinde ayrım yapmadı. Nice darbe ve vesayet girişimi yaşadık. Ana muhalefet partisi bırakın bizim yanımızda durmayı, siyasetin, demokrasinin yanında bile yer almadı. Ana muhalefetin AK Parti'ye yönelik her saldırının yanında durduğunu görürsünüz. FETÖ'cü hainlerden Gezici vandallara kadar hepsine siyasi himaye sağladıklarını görürsünüz. Siyasi çıkarları uğruna toplumun fay hatlarıyla oynamaktan çekinmediklerini görürsünüz. Burada bir hususu üzerine basa basa ifade etmek istiyorum, bizim siyasette yumuşuma çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Dilini söylemini düzeltecek olan muhalefettir. Normalleşmesi gereken muhalefettir. İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında ittifak olmaz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E 'SUÇ ORTAĞI' YANITI

Kürsüden CHP lideri Özgür Özel'in 'suç ortağı' ifadelerine de yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu:

"Şimdi çıkmış sabah akşam suç ortakları diyor. Suç ortağı arayanlar para kulelerine baksınlar, sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Muhalefetten eski alışkanlıklarını artık terk ederek normalleşmelerini bekliyoruz. Eleştiri sınırını aşan yakışıksız ifadelere izin vermeyiz. Kimseyi de başarı hikayemize ortak etmeyiz."

"MHP İLE OMUZ OMUZAYIZ"

Konuşmasında 'Cumhur İttifakı' ve MHP ile birlik mesajı veren Erdoğan, "Son 8 yıldır MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Oynanan oyunun farkındayız. Bitleri katlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz. Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, saldırıların arkasındaki aklı net biçimde görüyoruz. Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yolumuza devam ediyoruz ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"AK Parti'ye gönül veren tüm parti mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Grup toplantısının ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında geçen hafta idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlarımızın ibadetlerinin de Allah katında kabul olmasını diliyorum.

Her ne kadar Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler nedeniyle biraz buruk geçirsek de kurban Bayramının sevincini dostlarıyla ailesiyle paylaşarak bu mübarek günleri idrak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.

İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İnsanlık dışı saldırılar nedeniyle, çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır.

Katillerin dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden Siyonist şebekenin karşısında boyun eğmemizi, zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin. Filistin'de işgal politikası devam ettikçe dünyanın hiçbir yerinin güvende olmadığını ifade ettik. Filistin devleti tanınmalı. Filistin'e sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Birileri Filistin direnişine çamur atma eşinde koşuyor.

"NETANYAHU GİBİ BİR RUH HASTASININ ESİRİ OLMALARI ZAVALILIKTIR"

Ermenistan'ın da Filistin Devletini tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz.

İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiği belli oluyor. İsrail'in sırtının sıvazlandığını görüyoruz. Lafa gelince adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları zavallılıktır.

Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir. Buna fırsat vermemiz lazım. Türkiye Lübnan'ın yanındadır.

DİYARBAKIR VE MARDİN YANGINLARI

Bundan sonra da millet yol mu yiyecek diyerek yatırım düşmanlığı yapan çapsızlara kulak asmayacağız. Ülkemizin dört bir köşesini demir ağlarla, yollarla, viyadük tünel, alt üst geçitlerle örmeye devam edeceğiz. Aldığımız önlemlere ve yatırımlara rağmen kazaların önünü tamamen kesemiyoruz. Bayram tatilinde 7 bin kazada 72 insanımız hayatını kaybetti. 12 bin 400 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

20 Haziran'da Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangını yüreğimizi yaktı. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar temenni diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. Yangına müdahale öncelikle büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda olmasına rağmen bakanlığımız süratle müdahale etmiştir.. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi destek sağlamaya başladı. Adli tahkikat neticesinde yangın çıkış nedeni ortaya konacaktır. Felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletin vicdanına havale ediyoruz. Devletimiz tüm kurumları ile yangını söndürmek için canını dişine takarak çalışırken diğer tarafta bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor.

Mardin'deki taziye evinde DEM'li provokatörlerin kepazelik ise bunların milletin değerlerinden nasıl yoksun olduğunu göstermiştir. Ev sahiplerinin soğuk kanlı tavrı çirkin provokasyonun önüne geçti.

Kimin vekili oldukları milletçe birleştiğimiz spor müsabakalarında da ortaya çıkıyor. Avrupa şampiyonasında Portekiz maçı sonrası kansızların milletin sinir uçları ile oynama girişimi masum değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar milletin birliğini bozamayacaklar. Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.

Millilerimizin bu akşam inşallah tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Aslanlarımıza Çekya maçında başarılar diliyorum Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak dualarımızla A Milli Futbol Takımımızın yanında olacağız.

'ENFLASYONUNUN ATEŞİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

Kızılcahamam Toplantımızda ekonomiden dış politikaya, farklı alanlarda kabine üyelerimiz ve parti yöneticilerimiz sunumlarını yaptılar. Yol haritamızı belirledik. 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Bu toplantıyı da yaptıktan sonra artık tam kapasite ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hizmet etmeye odaklanacağız. Kalıcı refah artışını sağlayacağız. Enflasyonunun ateşinin düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Bu yaz mevsimini çok yoğun bir çalışmayla sürdüreceğiz. Durmak yok yola devam. Ekonomide bu adımları atarken, partimizdeki yenilenme sürecini de hayata geçireceğiz.

"BAŞKALARI GİBİ KIRARAK SİYASETTE YOL YÜRÜMEK BİZE YAKIŞMAZ"

Önceki gün MYK toplantısında bazı illerimizde nöbet değişimine gittik. Kendi takvimimiz çerçevesinde başka tasarruflarda da bulunacağız. Bu süreç neticesinde bizden beklediği değişimi gerçekleştireceğiz.

Biz siyasi partilerden bir parti değiliz. Biz kökü mazide gözü atide olan bir dava hareketiyiz. Başkaları gibi kırarak, dökerek siyasette yol yürümek bize yakışmaz. AK Parti davasına inanmış, bu partiye emek vermiş her bir kardeşimizin katkısına ihtiyacımız var. Birilerinin dört gözle AK Parti'den tuğla koparmayı beklediğini biliyoruz. Bunlara izin vermeyeceğiz. Ülkemizi ve partimizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Yaz mevsimini her açıdan dolu dolu geçirmeyi arzu ediyoruz.

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