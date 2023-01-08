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Erdoğan seçim talimatını verdi. Hazırlıklar hızla başladı

AKP ve MHP 2023 seçimleri için ortak toplantılar yaparak resmi protokol belgesi hazırlıklarına başladı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 12:40
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Erdoğan seçim talimatını verdi. Hazırlıklar hızla başladı

Erdoğan seçim talimatını verdi. Hazırlıklar hızla başladı
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Sabah'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" adı altında seçime birlikte gireceğine ilişkin resmi protokol belgesinin hazırlıklarının başlaması talimatı verdi. Önümüzdeki günlerde iki parti ortak toplantılar yaparak protokole son şeklini verecek.

YSK'YA TESLİM ETMEK ZORUNDA
Seçim Yasası'na göre ittifak yapmak isteyen partiler seçim sürecinin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanların imzalarını taşıyan protokolü YSK'ya teslim etmek zorunda.

Aday listelerinin teslim edilmesi için verilen süreden iki gün önceye kadar bu protokollerde değişiklik yapılabiliyor, bazı partiler ittifaka dahil olup bazıları çekilebiliyor.

2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı Protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli imzasıyla YSK'ya sunulmuştu.


 

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Adalet
8.01.2023 12:53
Evet devletin bütün imkanlarını ve kurumlarını babalarının malı gibi kullanarak her türlü pisliği yaparak seçime hazırlanıyorlar  
 
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