Seçimi az farkla muhalefet kazanırsa ne olacağını Erdoğan açıkladı

Editör: Dilek Kılıç

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi YSK tarafından 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edilmiş; 23 Haziranda söz konusu seçim tekrarlanmıştı.

3 ayda 2. kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da, 31 Mart'a kıyasla oyunu 500 binden fazla arttırmıştı.

" 'SEÇİMİ KAZANDIM' HAVASI..."

Erdoğan'ın 8 Nisan 2022'de yaptığı “Şimdi 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kalkıp da 13-14 bin farkla bir "seçimi kazandım" havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur” ifadeleri dikkat çekmiş;

İmamoğlu konuyla ilgili olarak, Erdoğan'a “Şu an 15 binin üzerinde biraz farklı bir oy var. Her oy değerlidir. Bir oy bile değerlidir. Madem bu sayıyı bu kadar az görüyorlar, neden 3 bin oyla kendileri kazandık diye açıklama yaptı?” yanıtını vermişti.

"BİR OY FARKLA KAZANSA BİLE..."

14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Türkiye Genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı.

Erdoğan'ın sosyal medyada tekrar paylaşılan açıklamasını dinleyenler "Bir oy farkla bile kazansa bile hakkı vardır" demekten kendini alamadı.