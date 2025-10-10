CHP'li belediyelere operasyonlar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açılış konuşmasında "Ekonomiden yerel yönetimlere kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem olarak tahayyül ediyoruz" diyerek yasa değişikliği olacağının sinyalini vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 'konser' operasyonun yankıları sürerken gelen Emlak vergisi artış oranlarının belirlenmesi ve "konser, tanıtım, temsil ağırlama" gibi kalemlere ayrılacak bütçenin sınırlandırılması haberi dikkat çekti.

AKP tarafından Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle belediyelerin gelirlerinden sunduğu hizmetlere kadar geniş kapsamlı düzenlemeler planlanıyor.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürerken, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2021-2024 dönemindeki konser harcamaları sebebiyle soruşturma başlatılmış, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "İşi bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" demiş, sosyal medyada operasyona 'belediyeleri çalışamaz hale getirmeye çalışıyorlar' yorumları yağmıştı.