Erdoğan Tataristan'dan ayrıldı

Kaynak: İHA
Erdoğan Tataristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'ndan, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberlerindeki heyet de Tataristan'dan ayrıldı.

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