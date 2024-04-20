Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Kaynak: AA
Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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