Erdoğan Türkmen Lideri'n doğum gününü kutladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Türkmen Lideri'n doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov'un doğum gününü kutladı.

Doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile stratejik bir telefon görüşmesi yaparak, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel ile küresel meselelerin ele alınmasının önemini vurguladı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, liderlerin karşılıklı iş birliği ve dayanışmanın artırılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkmenistan ile Türkiye'nin her alanda iş birliğini derinleştireceği ve çok taraflı platformlarda daha etkin rol oynayacağı konusundaki inancını dile getirdi.

Ayrıca, Erdoğan bu diplomatik teması, Berdimuhammedov'un doğum gününü kutlamak için de bir fırsat olarak değerlendirdi.

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