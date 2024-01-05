Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Kaynak: DHA
Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru konuları ele alındı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüşen Erdoğan, Türkiye’nin hem Ukrayna’da hem de Filistin topraklarında süren savaşta barışın sağlanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylediği öğrenildi.

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TAHIL KORİDORU

Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden düzenlenerek işler hale getirilmesinin önem teşkil ettiğini ve bunun için gerçekleşmesi için diplomatik temaslarına devam ettiğini söylerken, Ukrayna’da bir an önce ateşkesin tesis edilip barış için kapı aralanması gerektiğini söyledi.

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