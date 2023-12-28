Erdoğan ‘Üs bölgelerin alt yapısı baharda tamamlanacak’ dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan ‘Üs bölgelerin alt yapısı baharda tamamlanacak’ dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde kalıcı üs bölgeleri için çalışmaların sürdüğünü belirterek alt yapı çalışmalarının baharda tamamlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Muhtarlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadeleyle ilgili de konuşan Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede 3 günde 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde kalıcı üs bölgeleri için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

Erdoğan, “Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dünyadaki risk ve tehditlerin hiçbirine prim vermedik. Güvenlik ikliminin bozulduğu bir dönemde Türkiye yakın tarihinde önemli terörle mücadele harekatlarını gerçekleştirmiştir. Sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Teröristlerin vatan topraklarını o necis ayaklarıyla kirletmesine müsaade etmiyoruz. Teröristleri inlerinde imha ediyoruz. 12 şehidimiz oldu, 3 gün içinde 59 teröristi gömdük. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.

Devamında ise Erdoğan “Askerlerimizin operasyon yürüttüğü yerler öylesine zor şartlara sahip ki kalıcı üs bölgesini hemen kurmak mümkün olmuyor. Ama durmuyoruz üzerine üzerine gidiyoruz. İnşallah baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri buralara bir daha ayak basamayacak hale getireceğiz. Kuzey Irak'ta kalıcı üs bölgeleri için yollar yaptık. Bugün sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır.” şeklinde konuştu.

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NE OLDU?

Irak'ın kuzeyinde bulunan üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmadan 12 şehit haberi yürekleri dağlamıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz da 12 askerin şehit olduğu geçici üs bölgesinin fotoğraflarını paylaşmıştı.

Fotoğrafları görenler ise "Böyle geçici üs mü olur?" diye sormaktan kendini alamamıştı.

İŞTE O GEÇİCİ ÜS:

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