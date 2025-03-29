Erdoğan ve Abbas’tan Filistin için birlik mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas'ın telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini kaydederek, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, görüşmede Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni etti.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

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