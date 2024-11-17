Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde “terörsüz Türkiye” mütabakatı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında ‘görüş ayrılığı’ iddiaları gündemde yer ediniyor. İkili Saray’da geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmede nelerin konuşulduğu ise merak ediliyor. İktidara yakın gazeteler görüşmede nelerin konuşulduğunu paylaştı. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde ‘terörsüz Türkiye’ konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN AÇILIMI

Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Meclis’te DEM Parti grup toplantısında konuşsun, örgütü tasfiye ettiğini açıklasın” çağrısı ifadelerinin ardından "Terörsüz bir siyaset" için sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞ AYRILIĞINIZ MI VAR?

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin, gazeteci Hilal Köylü'yü "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüş ayrılığınız mı var?" sorusu üzerine azarlamıştı. Bahçeli, “Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak” demişti.

SARAY ÇIKARTMASINDA NELER KONUŞULDU?

Bu tartışmaların konuşulduğu ortamda Erdoğan ve Bahçeli geçtiğimiz günlerde Saray’da buluştu. Başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen ikilinin görüşmesi 1 saat sürmüştü. Görüşmede nelerin konuşulacağı merak edilse de ‘çatlak’ iddialarının da ana konulardan biri olduğu düşünülüyordu.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI

İktidara yakın gazetelerde buluşmada neler konuşulduğuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Görüşmeye ilişkin Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında MHP lideri ile “terörsüz Türkiye” konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı. Erdoğan “Devlet Bey ile bir saati aşkın güzel bir görüşmemiz oldu. Devlet Bey ile aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Belediyelerde yapılan geçici görevlendirmeler ile terörsüz Türkiye konusunu ele aldık” denildi.