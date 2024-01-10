Erdoğan ve Bahçeli'den Can Atalay kararı. Meclis'ten istedikleri iddia edildi

Anayasa Mahkemesi’nin TİP’li milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararlarını Yargıtay’ın ‘hukuksuz’ olarak nitelemesi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Son gelen kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüldüğünü belirten yazının okunmasını istedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, kararın Meclis’in açılacağı 16 Ocak’ta okutulması bekleniyor.

AYM’nin kararına uyulmamasına karar veren Yargıtay Atalay’ın tahliyesi talebini yeniden geri çevirerek milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM’ye yeniden yazı göndermişti.

Dairenin kararı sonrasında Bahçeli, “Yargıtay’ın şerefli hâkimlerini yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da “AYM malul olmuş bir yapıdır” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, TBMM Başkanlığı’ndan, “Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulmasını istediği” ifade ediliyor.

Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha önce de kararın okutulması yönündeki görüşler karşısında “yargı sürecinin tamamlanmasını beklemekten yana tavır almıştı.”

TBMM Genel Kurulu’nda Atalay hakkındaki kararın okutulması sonrası, Atalay’ın milletvekilliği de düşmüş olacak.