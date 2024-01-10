Erdoğan ve Bahçeli'den Can Atalay kararı. Meclis'ten istedikleri iddia edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan ve Bahçeli'den Can Atalay kararı. Meclis'ten istedikleri iddia edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Can Atalay kararı ortaya çıktı. Gelen son bilgiye göre Atalay’ın milletvekilliğinin düştüğünü belirten yazının Meclis’te okunması istendi.

Anayasa Mahkemesi’nin TİP’li milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararlarını Yargıtay’ın ‘hukuksuz’ olarak nitelemesi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Son gelen kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüldüğünü belirten yazının okunmasını istedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, kararın Meclis’in açılacağı 16 Ocak’ta okutulması bekleniyor.

AYM’nin kararına uyulmamasına karar veren Yargıtay Atalay’ın tahliyesi talebini yeniden geri çevirerek milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM’ye yeniden yazı göndermişti.

Dairenin kararı sonrasında Bahçeli, “Yargıtay’ın şerefli hâkimlerini yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da “AYM malul olmuş bir yapıdır” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, TBMM Başkanlığı’ndan, “Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulmasını istediği” ifade ediliyor.

Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha önce de kararın okutulması yönündeki görüşler karşısında “yargı sürecinin tamamlanmasını beklemekten yana tavır almıştı.”

TBMM Genel Kurulu’nda Atalay hakkındaki kararın okutulması sonrası, Atalay’ın milletvekilliği de düşmüş olacak.

İlgili Haberler
CHP'nin Can Atalay gündemli olağanüstü toplantı çağrısı reddedildi
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay açıklaması
Özgür Özel'den çok sert Can Atalay açıklaması. 'Erdoğan sivil darbenin başıdır'
Adalet Bakanı Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını savundu. Can Atalay kararı hakkında açıklama yaptı
Can Atalay yine tahliye edilmedi. Dosya bir kez daha Yargıtay'a gönderildi
Son Haberler
Dilan Polat yılbaşını ailesiyle mi geçirdi? Adalet Bakanlığı açıkladı Gündem
Dilan Polat yılbaşını ailesiyle mi geçirdi? Adalet Bakanlığı açıkladı
Ateşi düşürür ve vücuda enerji veriyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Ateşi düşürür ve vücuda enerji veriyor. İşte o ot
Depremden sonra enkazı kaldırılan binanın temelinde ilginç görüntü! Yanından geçen bakmadan geçmiyor Yaşam
Depremden sonra enkazı kaldırılan binanın temelinde ilginç görüntü! Yanından geçen bakmadan geçmiyor
'Arabistan çok sıcak' diyerek 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı Spor
'Arabistan çok sıcak' diyerek 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı
Brent petrolün varil fiyatı 77,91 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 77,91 dolar
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi Dünya
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi
Flaş... Flaş... TÜİK işsizlik rakamlarını açıklandı Ekonomi
Flaş... Flaş... TÜİK işsizlik rakamlarını açıklandı