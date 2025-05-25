Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı! Ağıralioğlu: KCK'nın elindeki 2 ölümcül silahı susturun!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’nin en büyük beka sorununun uyuşturucu ve bahis olduğuna dikkat çekti. Ağıralioğlu, “Memleketin birinci gündemi haline 9 milyon uyuşturucu ve bahis tezgahlarındaki evlatlarımızı birinci gündem haline getirmeliyiz. Yapacakları şey; geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı, bu tezgâhtan kurtarmaktır. Bu sadece konferans vererek olmaz. Cumhurbaşkanından, muhtarlara kadar eşgüdümle canını okunması gereken bir sorundur. PKK’nın elinde silah yoktur ama KCK’nın elinde çocuklarımızı vuracak uyuşturucu silahı vardır” dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta basın toplantısı yaptı. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KARARSIZLAR ŞU AN BİRİNCİ PARTİ DURUMUNDA

Ağıralioğlu, seçmenler arasında en kalabalık kitleyi kararsızların oluşturduğunu söyleyerek “AK Parti ve MHP’den boşalan yeri dolduracak bir siyasi merkez haline geleceğiz. DEVA ve Gelecek kendisinden beklenen koordinatlarda imkân ve oy bulamadı. Yeniden Refah bir kaçış rampası ile mücadele ediyor. İYİ Parti kaybettiği güveni yeniden tazelemeye çalışıyor. Bu alan, CHP gelecek korkusuyla konsolide edilen bir alan haline geldi. CHP’nin de bunca soruna rağmen, iktidara gelememişliğinin kahrını duyan bir seçmen aslında ayrılmaya başladı. Kararsızlar diye bir şey var. Kararsızlar şu an birinci parti durumunda. Bunlar kendi partilerine oy vermeyecek kadar kararlılar, görmüşler. Bunlar sadece hangi partiye oy verecekleri konusunda kararsızlık yaşıyorlar. Anahtar Parti, kararsızların A planı olmak gibi bir araya giriyor.” dedi.

KCK’NIN ELİNDE UYUŞTURUCU SİLAHI VAR!

Türkiye’nin en büyük beka sorunu uyuşturucu ve bahis olduğunu belirten Ağıralioğlu, “Tayyip Bey, Devlet Bey… elinde bırakacak silahı kalmamış PKK’nın… Memleketin birinci gündemi haline getirmek yerine 9 milyon uyuşturucu ve bahis tezgahında evladımızı birinci gündem haline getirmeliyiz. Yapacakları şey, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı bu tezgâhtan kurtarmaktır. Bu sadece konferans vererek olmaz. Cumhurbaşkanından, muhtarlara kadar eşgüdümle canını okuması gereken bir sorundur. PKK’nın elinde silah yoktur ama KCK’nın elinde çocuklarımızı vuracak uyuşturucu silahı vardır. Eğer beka sorunu diye bir şey görmek istiyorsanız, size beka sorunu.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

MİLLET, PKK’YA NEFES OLUN DİYE YETKİ VERMEDİ!

“Terörsüz Türkiye evet. Ama terörsüz Türkiye bu hedefi gerçekleştirmek için yapacağınız ilk şey; evlatlarınızı vuranlara sorduğunuza göre evlatları vurulanlara da soracaksınız. 41 yıldır şehit olmuş, gazi olmuş milletin hatırını saymadılar. Geçen seçimi bu söylediklerinizin tam tersini söyleyerek kazandıysanız, bu seçimi böyle yönetme hakkınızın olmadığını düşünüyoruz. O yüzden referandum. Devlet Bey’in komisyon çağrısını duyuyoruz. Meclise çağrılsa, komisyon kurulsa, bütün partiler de katılsa, komisyon kararını açıklasa o açıklanan kararların tamamının millet onayına sunulması gerekiyor. Çünkü geçen seçim iktidar, ‘PKK’nın canını okuyacağız’ diyorlardı. Şimdi dediklerinin tam tersini yaparak müzakere falan diyor. Millet onlara canlarını okuyun diye yetki verdi. Nefes aldırmayın diye yetki verdi, nefes olun diye yetki vermedi. Yetkiniz boşa düştü. Bu vekaletle bu işi yapmaya yetkiniz yok. Süreci şeffaflaştıracaksınız. Eğer millet onay verirse, biz bir şey demeyeceğiz. Millet derse ki; ‘yapmanızı meşru görmüyorum.’ Siz bir şey demeyeceksiniz. Hakem millettir. Devlet Bey bu söylediklerini niçin 2013 de demediğini izah etmelidir. Madem görüşerek oluyordu, Öcalan’a sorarak oluyordu, o zaman bunu 99’da niçin yapmadığınızı, bu kadar millet evladının şehadetine sebep olmanızı bize açıklayacaksınız. MİLLETİ KANDIRDINIZ!

Lozan’ı tartışmak istiyorlar. Anayasayı feshetmek istiyorlar. Sorunu uluslararasılaştırmaya çalışıyorlar. Hükümetin saha önceki sicillerinin de muhasebesini yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının sözüdür ‘biz hep kandırıldık.’ Şu anda milletinizi kandırıyorsunuz. Geçen seçim kandırmış oldunuz. FETÖ meselesi oluyor kandırıldık, ESAD meselesi oluyor kandırıldık. Şu yaptığınıza şu an yetkiniz varsa, siz milleti kandırdınız. Çünkü geçen seçim ‘PKK’nın canını okuyacağız’ dediniz. Şimdi diyorsunuz ki biz hiç kandıran olmadık. Şimdi tam olarak ne oldunuz?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE OLSUN AMA TERÖRİSTLE MÜZAKERE OLMASIN!

Terörsüz Türkiye tabii olsun. Ama teröristle müzakere olmasın. Terörsüz Türkiye olsun, PKK muhatap alınmasın. Terörsüz Türkiye olsun şehit şüheda incinmesin. Bunların hepsini aynı anda yapamıyor musunuz? Niçin devlet kurumu boşa düşüyor? İnsanlar huzursuz oluyor. Aynı anda bir işi yapamıyor musunuz?

İMAMOĞLU DAVASI

Masumiyet karinesi diye bir şey var. Mahkeme kararı kesinleşene kadar diye bir şey var. Mahkeme süreci devam ederken, konuşmaların mahkemeyi etkilemeyecek şekilde yapılması lazımdır. Devletin ne yaptığı kadar nasıl yaptığı da önemlidir. Devlet, zücaciye dükkanına girmiş fil gibi davranmaz. Bizim devletin ne yaptığı öngörülemiyorsa, borçlanma oranlarını, faizi yükseltiyor. Kendi belediye başkanlarını ayırmışlardı daha önce, seçilmiş belediye başkanlarına el çektirttiler. Eğer onlar o gün mahkemeye gidip cezasını çekseydi biz bugün İmamoğlu meselesi diye bir şey tartışmıyorduk.”