Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Kaynak: ANKA
Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile bir telefon konferansı yaparak, ülkedeki seçim sürecinin başarıyla sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, iki liderin görüşme sırasında Türkiye-Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin de masaya yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Venezuela'da gerçekleştirilecek seçimlerin ülke için hayırlı olmasını temenni ettiği ve Türkiye'nin, Venezuela'daki barışçıl diyalog sürecine olan desteğinin süreceğini vurguladığı belirtildi. Ayrıca, Erdoğan'ın Venezuela'nın, İsrail'in Filistin'e yönelik uygulamalarına karşı gösterdiği desteği memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

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