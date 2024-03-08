Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı şekilde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı, dün Zelenski’nin Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşüleceği ifade edilmişti.