Erdoğan, Zühtü Arslan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'a gönderdiği mesajda, tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'a gönderdiği mesajda, tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.
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