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Erdoğan, Zühtü Arslan'ı tebrik etti

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik etti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:26
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Erdoğan, Zühtü Arslan'ı tebrik etti

Erdoğan, Zühtü Arslan'ı tebrik etti
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'a gönderdiği mesajda, tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

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