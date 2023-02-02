Erdoğan, Zühtü Arslan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'a gönderdiği mesajda, tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.