Erdoğan’a çağrı: Tarım Kredi Marketleri devreye girsin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dünyaca ünlü kirazların yetiştiği Bolkar Dağlarının eteklerindeki Ulukışla’da, bu yıl satış yapılamadığı için ürününü dökerek, yol kapatma eylemi yapan üreticilerle bir araya geldi. CHP İlçe Başkanı Hüseyin Toker ve Ulukışla İl Genel Meclis Üyesi Birol Önder ve Niğde Belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan ile Darboğaz,Beyağıl,Kılan ve Porsuk köylerinde üreticiler ile buluştu. Sorunlarını dinledi.

GEÇEN YIL 80 LİRAYA SATILAN KİRAZIN YÜZÜNE BAKAN YOK

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dert yanan üreticiler adına konuşan Ayfer Yetiş , geçen yıl 70-80 liraya alıcı bulan kirazları bu yıl kalitesine göre 12-24 lira arasındaki fiyatla satmak zorunda kaldıklarını belirtti.

KİRAZ, İLAÇLAMA MASRAFINI BİLE KURTARMIYOR

Maliyeti 40 lirayı aşan kiraz için tüccarın 12 lira teklif etmesi karşısında ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Ulukışlalı üretici Orhan Avcı da kirazların bu yıl maliyetlerin çok altında fiyatla satıldığını belirtti. Yılda 5 kez ilaçlama yaptıkları kirazın sulama, toplama, işçilik, mazot gibi pek çok giderinin bulunduğuna dikkat çeken Orhan Avcı, sattıkları kirazla ne işçilik masraflarını, ne de ilaçlama masraflarını karşılayabildiklerini ifade etti.

ETİN KİLOSU 4,5 LİRA İKEN 6 LİRAYA KİRAZ SATIYORDUK

CHP Milletvekili Gürer’e yaşadıkları sorunları anlatan kiraz üretici ise 2002 yılında etin kilogram fiyatı 4,5 lira iken kirazı 6 liraya sattıklarını belirterek, “Bu yıl etin kilosu 350 lira ve biz kirazı neredeyse 10 liraya satıyoruz. Bizim zararımızı kim karşılayacak, üretici tüccarın ayaklarının altına atıp ezdirmeyin” diyerek yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

22 YILLIK EMEĞİMİZ HEBA OLDU

Kiraz bahçesi kurabilmek için 22 yıldır ettiği masrafın lüks bir daire parasını geçtiğini anlatan kadın üretici ise “Ev almadım, bahçe yaptım. Mersin’de kiralık evde oturuyorum. 22 yıllık masrafımız getirip Ulukışla Darboğaz’da bahçeye yatırdık ancak emeğimiz heba oldu. Bugün kirazı maliyetinin yarısına bile satamıyoruz” diyerek yaşadıkların mağduriyeti anlattı.

İNGİLTERE SARAYINA KADAR GİDER ULUKIŞLA KİRAZI, BU YIL DALDA KALDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra yaptığı açıklamada, İngiltere Sarayı’na kadar giden Ulukışla kirazının bu yıl satılamadığını ve dalda kaldığını belirterek, “Tüketici perişan. Maliyetini dahi ürün satılamıyor. Tüccar yeterli bölgeye gelmedi. Ne yazık ki siyesi iktidar da yaşanan soruna şu ana kadar çözüm üretemedi” dedi.

KİRAZLARI TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ SATIN ALIP TÜKETİCİYE ULAŞTIRMALI

Bölgede ambalajlama tesisi ya da depolama ve saklama olanağı olmadığı için kirazın daldan koparıldığı anda satılmasının gerektiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bununla ilgili yapılması gereken bir işlem var; Sayın Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyoruz, yapacağı şu; Tarım Kredi Kooperatiflerine 1000 tane market açtırma talimatı vermişti. Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden bölgedeki kirazlar satın alınsın, üreticiye makul fiyat ile ürün derhal alınsın. Çünkü şu anki haliyle üretici maliyetine kiraz satamıyor ama büyük kentlerde vatandaşlar marketlerden fiyatı yüksek olduğu gibi kiraz alamıyor. Ülke de tek yetkili Cumhurbaşkanı bu sorunu çözmekle de görevli. Kamucu bir anlayışla tarım sürdürülmedi. Üretici tüccara mahkum edildi. Görünen o ki ihracatta da sorun var. Bir kaç gün içinde sorun çözülmezse kiraz bu yıl çöp olan ürünlerden olacak. Acil Cumhurbaşkanı Tarım Kredi Kooperatifi talimat verdirip dalda kalan kiraz alınsın” önerisinde bulundu.

BİR YIL PARA EDERSE DİĞER YIL SATILAMIYOR

Pek çok üründe olduğu gibi kirazda da bir yıl para eden ürünün diğer yıl para etmediğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ürünün pazarlanmasında ve satışında bu nedenle iki yılda bir sorun yaşandığına vurgu yaptı.

GİDERLERİ 5 KAT ARTTI, SATIŞ FİYATI DÜŞTÜ

Son turfanda olarak yetişen kirazın bu bölgede ayrı bir özelliğinin olduğunu da ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bolkar Dağlarının eteklerinde, Darboğaz, Kılan, Emerler, Beyağıl, Hasangazi ve Porsuk ve çevresindeki yerleşim birimlerinde üretici adeta kan ağlıyor. Giderler 5 kat artarken, kirazın fiyatının düşmesi üretici mağdur ediyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ülke genelinde 1000 tane market açmışsa kirazların kooperatiflere ait marketler aracılığıyla tüketiciye makul fiyata ulaştırılması sağlanabilir” dedi.

SOĞUK HAVA DEPOSU VE İŞLEME TESİSİ ŞART

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bölgede önümüzdeki yıllarda sorun yaşanmaması için soğuk hava deposu ve işleme tesislerinin kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bilindiği gibi Ulukışlalı kiraz üreticileri, ürünlerini satamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz hafta E -90 Karayolunda ürünlerini döküp yol kapatma eylemi yapmıştı.