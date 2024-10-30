Erdoğan'a Meclis koridorlarında teröristbaşı Öcalan soruldu: Serbest bırakılacak mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'a Meclis koridorlarında teröristbaşı Öcalan soruldu: Serbest bırakılacak mı?

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan'ın soruya yanıt vermemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısından çıkışında bir gazetecinin Abdullah Öcalan’a ilişkin 'umut hakkı' sorusuna yanıt vermedi.

Erdoğan’a, grup toplantısı çıkışında bir gazeteci, “MHP lideri Bahçeli teröristbaşı için umut hakkından bahsetti. Mecliste konuşsun dedi. Böyle bir şey söz konusu olur mu? Umut hakkı…” sorusunu yöneltti.

Erdoğan bu soruyu cevapsız bırakarak, "Evet şöyle açalım" diyerek ilerlemeye devam etti.

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BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için şunları söylemişti:

"Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın"

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