Tayyip Erdoğan’a övgüler düzen Ertuğrul Özkök tıklanma rekoru kırıyor. Nereden nereye...

Hürriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni iken Erdoğan hakkında attığı “Muhtar bile olamaz” başlığıyla gündem olan ve Erdoğan karşıtı tavrıyla bilinen gazeteci Ertuğrul Özkök’den dikkat çeken sözler geldi.

ERDOĞAN’I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Geçtiğimiz günlerde çıktığı bir televizyonda programında Erdoğan’ı öve öve bitiremeyen “kimsenin inkar edemeyeceği işler yaptı” diyen Özkök şunları söyledi;

"Yani kimsenin inkar edemeyeceği işler yaptı. Geçen gün denize indirilen Anadolu gemisi... Türkiye'nin geldiği sanayi, yollar, köprüler falan... Bunları kimse inkar edemez. Bir de inkar edilemeyecek bir taraf var Recep Tayyip Erdoğan dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi. Tayyip Erdoğan seçimi kaybetse de kazanarak devam etse de inkar edilmeyecek gerçeklerdir. "

Ertuğrul Özkök’ün bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

ZAFER ARAPKİRLİ’DEN GÖNDERME

Gazeteci Zafer Arapkirli de sosyal medya hesabından Özkök’ün sözlerine gönderme yaparak; “CANIM YA… Yazık” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve Özkök’ün sözleri:

NE OLMUŞTU? Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu gerekçesiyle hapis cezası almıştı. Erdoğan'ın aldığı cezayı manşetine taşıyan Hürriyet Gazetesi'nde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök Erdoğan için "muhtar bile olamaz" manşetini atmıştı.