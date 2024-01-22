Erdoğan’a oy verdiğini söyleyen ülkücü adam emeklilerin geçim derdini tek kelimeyle özetledi

Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ile gelen yüzde 37,57’lik zammın üzerine Kabine toplantısı sonrası yüzde 5’lik zam daha geldi. Böylece 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi.

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasına tepkiler gecikmedi. Vatandaşlar artan gıda ve kira fiyatları nedeniyle 10 bin liralık emekli maaşı ile geçinmenin mümkün olmadığını vurguluyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan bir vatandaş 10 bin liralık maaşın emekliye zulüm olduğunu belirtti.

“EMEKLİYE YAPILAN ZULÜM”

Toler Medya adlı kanalda yayınlanan röportajda konuşan vatandaş, 10 bin lira ile geçinmenin mümkün olmadığını vurgulayarak “Allah devlete zeval vermesin ama devlet de hükümet de versin biraz. Fakir fukara kötü durumda” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdiğini ve Ülkücü olduğunu belirten vatandaş, halkın gerçekten kötü durumda olduğunu söyledi.

“EV SAHİBİ KİRAYI 10 BİN LİRAYA ÇIKARMAK İSTEDİ”

Sosyal medyada yayınlanan röportajda konuşan vatandaş, ev sahibinin 2 bin 500 lira olan ev kirasını 10 bin liraya çıkarmak istediğinin altını çizerek “Bize ölümü gösterdi, sıtmaya razı etti 7 bin 500’e razı etti” ifadelerini kullandı.