Emekli maaşlarına seçim zammı mı geliyor? Flaş bilgi sızdırıldı

Emeklilerin zam oranları arasındaki fark, Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç emeklilere yerel seçim öncesi bir ek zam daha verilebileceğini iddia etti. Bu zammın seyyanen veya intibak şeklinde olabileceğini ve 4 bin ile 8 bin lira arasında değişebileceğini söyledi.

Çetingüleç, bu zamın Mart ayının ortasına kadar bekletilebileceğini de ileri sürdü. SSK ve Bağkur emeklileri, aldıkları zam oranının enflasyon karşısında yetersiz olduğunu ifade etti.

Bazı emekliler, ev sahiplerinin kira artışı taleplerine karşı çaresiz kaldıklarını, bazıları ise memur emeklileriyle eşitlenmek için seçim sonucuna umut bağladıklarını dile getirdi.

Zam oranı yüzde 42.57'ye çıkartılmasının yetersiz olduğunu söyleyen bir emekli "Ev sahibimi yalvarıyorum. Ben o kadar maaş alamıyorum. Ne olur kiramı yükseltme diye. Beni dinlemiyor. Bana değil git sana o zammı layık görenlere yalvar yanıtını veriyor" dedi.

10 bin TL maaş almaya başlayacağını söyleyen bir başka emekli ise "Allahtan bu sene seçim var. Oy gelsin diye 6-7 puan artış yaparak bizim maaşımızı da memur emeklisiyle eşitleyebilirler. Bu pahalıkta aldığımız 2 kuruş zamla daha da zor duruma düşeceğiz" yorumunu yaptı.