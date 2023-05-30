Erdoğan'a oy veren yurttaş zarfa bir de mektup koydu: Çocuğuma erik alamıyorum

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan Cumhur İttifakı'nın adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrılan isim oldu. Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,91 oyda kaldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, seçimlerde Ankara’nın Mamak ilçesinde oy kullanan bir yurttaş, oy zarfına bir de mektup yerleştirdi.

Erdoğan’a oy verdiğini belirten yurttaş, işsiz olduğunu ve çocuklarının yüzüne bakamadığını söyleyerek, Erdoğan’a, “Bu hale siz düşürdünüz, siz düzeltin” dedi.

Yurttaş ayrıca, “Siz bilmem nelerle beslenirken ben çocuğuma yarım kilo erik alamadım” diye serzenişte bulundu.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Sayın başkanım pandemi döneminden beri işsizim. Patates soğanla olmuyor. Allah rızası için ülkemizdeki bu sorunu durdur artık. Siz bilmem nelerle beslenirken ben çocuğuma yarım kilo erik alamadım. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum marketin önünden geçerken. Ev kirası 5 bin lira, ucuz çalışan Suriyeliler sayesinde iş yok. Bunları bile bile oyumu sizden yana kullanacağım yaptığınız şeyleri daha güzel yapın. Yaptığınız yanlış şeyleri de düzeltin diye. Unutmadık yokluktan intihar edenleri. Siz düşürdünüz bu hale siz düzeltin.”