Erdoğan'a sunulan rakamlar belli oldu. Sadece 1 milyon 600 bin emekli yararlanacak

Ekonomi kurmayları tarafından en düşük emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeye ilişkin 3 üç alternatif ve mali raporu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.

Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını vermesi ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise yarın Vergi Paketi’nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıklamasına kesin gözü ile bakılıyor.

Emekli zammı düzenlemesi de 40 maddelik Vergi Paketi ile birlikte Meclis'e gelecek. Paketin 12 maddesinin vergiyle ilgili olduğu belirtilirken kalan maddelerin ise teknik düzenlemeleri içerdiği kaydediliyor.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yarın AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in düzenleyeceği açıklamaya çevrilirken emekli zammı konusunda son kulis bilgileri de geldi.

BEKLENTİ 12 BİN, ANCAK ERDOĞAN 12 BİN 500 LİRAYA DA ONAY VEREBİLİR

Aktarılan bilgilere göre Erdoğan’a sunulan raporda en düşük emekli maaşı alanlara 1500 lira, 2000 lira ve 2500 lira zam yapılması halinde bütçeye binecek yük hesaplanarak bildirildi. Yapılacak zammın yükünün ise ise Hazine’den karşılanacağı belirtiliyor.

EN DÜŞÜK SEÇENEK 11500 LİRA

SSK ve BAĞ KUR en düşük emekli maaşı masadaki ilk seçenek 11500 lira olacak. Ancak bu düşük oranın gerçekleşmesi en düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

EN GÜÇLÜ İHTİMAL 12 BİN LİRA

Masadaki en güçlü ihtimal ise en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması. Eğer bu rakam kabul edilirse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olacak, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar lira yıllık ise 34 milyar lira olacak.

12 BİN 500 LİRA OLURSA YILLIK MALİYETİ 60-64 MİLYAR LİRA

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olması ise hazineye ağır yükler getiriyor. Bu rakam kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 5.5 milyar lira, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar lira. Yıllık maliyeti ise 60 ile 64 milyar lira arasında olacak.

1 MİLYON 610 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Emekli zamlarında yapılacak yeni düzenleme sadece bir milyon 610 bin emekliyi ilgilendiriyor.