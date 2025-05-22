Erdoğan'a tavsiye gibi uyarı! Anketlerde AKP'nin mum gibi erimesi harekete geçirdi...

İmamoğlu'nun tutuklanması ve İBB'ye yapılan ardı ardına operasyonlar sonrası CHP'nin yaptığı mitinglerin, anketlerdeki yansımasına karşın yandaş kalem Ahmet Hakan, AKP'ye miting çağrısında bulundu.

CHP MİTİNGLERİ İLE AKP ARASINDAKİ FARK AÇILIYOR

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklamasını siyasi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye genelinde çeşitli mitingler gerçekleştirdi. Dün ise Özel, İstanbul Pendik’te vatandaşa seslendi. Mitingler ile beraber CHP’ye destekte de artışlar yaşandı. Çoğu anket şirketinin ortalamasında CHP’nin AKP’ye fark attığı görüldü.

HAKAN: ERDOĞAN MİTİNGLERDE KENDİNİ BULUR

CHP’deki bu artış ise yandaş kalem Ahmet Hakan’ın dikkatini çekti. Hakan, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’a seslenerek, son zamanlardaki düşüş için miting kararı alınması gerektiğini dile getirdi. Hakan’ın Erdoğan’a ilettiği miting çağrısında şunları söyledi:

“AK Parti tarihi, görkemli mitingler tarihidir. Yine yılların deneyiminden anlıyoruz ki: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en mutlu olduğu an, mitinglerde halkla buluştuğu andır. Yani Erdoğan... Mitinglerde kendini bulur, mitinglerde enerji kazanır, mitinglerde ustalığını konuşturur. Akşam mitinglerine gelince... Her seçim zaferinde yapılan balkon konuşmaları, aslında Türkiye’nin gördüğü ilk akşam mitinglerindendir. Yani akşam mitinglerinin tarihinde de Erdoğan’ın mührü vardır.”

“AK PARTİ TARAFTARLARININ HEYECANINI DİRİ TUTMAK GİBİ”

Kendini AKP’nin yerine koyan Hakan, “Ben AK Parti’nin yerinde olsam... PKK’nın kendini feshetmesi ve silahları bırakması meselesini... Edirne’den Ardahan’a... Diyarbakır’dan Yozgat’a... Manisa’dan Erzurum’a... Terörsüz Türkiye için birlik / beraberlik temalı mitinglerle vatandaşa anlatmayı tercih ederim. Bu mitinglerin... AK Parti taraftarlarının heyecanını diri tutmak gibi... Türkiye’nin birlik ruhunu ayağa kaldırmak gibi... Umudu büyütüp yükseltmek gibi... Herkesi sarıp kucaklama emelini dışa vurmak gibi... Sayısız faydaları da olacaktır.”