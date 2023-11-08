Erdoğan'a teşekkür ziyareti yapan isim CHP Parti Meclisi'ne girdi

Erdoğan’a 2018 yılında teşekkür ziyaretinde bulunan Baran Bozoğlu CHP’nin Parti Meclisine girdi.

Murat Şahin KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'a teşekkür ziyareti yapan isim CHP Parti Meclisi'ne girdi

CHP’de 5 Kasım tarihinde Parti Meclisi seçimlerinde, Parti Meclisi’ne seçilen isimlerden Baran Bozoğlu’nun 2018 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulunması tartışmalara yol açtı.

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CHP üyesi olan Tolgahan Erdoğan sosyal medya paylaşımında, CHP’de sağcı danışman vurgusu ile Genel Başkan olan Özgür Özel’in parti meclisine Erdoğan hayranı olduğunu iddia ettiği Baran Bozoğlu’nun girmesine tepki gösterdi.

Tolgahan Erdoğan, CHP Delegelerine bu günlerin daha iyi günler olduğu söylemi ise dikkat çekti.

İlgili paylaşım ise şu şekilde:

“Birileri sağcı danışman mı dedi ?

Sağcı danışmanlar algısıyla gelip, CHP’nin Parti Meclisine sağcı ve Erdoğan hayranı Baran Bozoğlu’nu soktular…

Sevgili delegeler durun, daha iyi günleriniz!

Hazır mısınız diğer bombalara! “

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