Erdoğan'a Türkiye Yüzyılı saati hediye edildi

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli eserlerin yanı sıra projelerin yer aldığı Türkiye Yüzyılı saatini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.

Erdoğan'a Türkiye Yüzyılı saati hediye edildi

İHA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Zonguldak ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karadeniz gazının devreye alındığı törende Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi. Türkiye Yüzyılı saatinde Togg, SİHA, İHA, Karadeniz gazı gibi yerli ve milli eserlerle projeler yer alıyor. Türkiye Yüzyılı’na özel hazırlanan saatin kutusunda ise "Yaktığın ateş hiç sönmeyecek" ifadeleri yer aldı. Hediye edilen saatin 2023 yılını temsilen 20.23'e ayarlandığı görüldü. Başkan Alan, Türkiye Yüzyılı'nın kutlandığı 2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle bir anlamlı hediyeyi vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Saat, tasarımı ve üretimi Zonguldak merkezli Sima Yapım tarafından hazırlandı.

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