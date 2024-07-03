Erdoğan’dan 2 günlük kritik ziyaret

2 günlük kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme, enerji, ticaret ve turizm gibi çeşitli konuları kapsayacak.

Ayrıca, Suriye'deki terörle mücadele konusunun da Erdoğan tarafından vurgulanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, Gazze'deki mevcut durumu hem ikili görüşmelerde hem de Türkiye'nin diyalog ortağı olarak katıldığı zirve toplantısında gündeme taşıyacak.

Zirveye, Çin, Rusya ve İran'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkenin liderleri katılıyor. "Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" teması altında gerçekleştirilecek olan zirvenin ana gündemi, uluslararası sorunların çözümünde örgütün rolünün artırılması olacak.

Ayrıca, zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, ulaşım ve lojistik gibi konular ele alınacak ve liderlerin uluslararası ticaret ve ekonomi konularına öncelik verecekleri belirtiliyor. Zirvenin sonunda Kazakistan, dönem başkanlığını Çin'e devredecek.