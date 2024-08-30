Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Erdoğan, Büyük Zafer'in Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını ve öz yurdunda bağımsız yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini belirtti.

Erdoğan, mesajında Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, "Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı' olarak tanımladığı Büyük Zafer, milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi’yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır." dedi.

Erdoğan, "Büyük Zafer’le Türk Milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakârlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüklerini ve büyük, güçlü Türkiye idealini adım adım gerçeğe dönüştürdüklerini belirtti. Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bugün, dünden daha güçlüyüz. Yarın çok daha güçlü olacağız." diyerek, "Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz. İstiklal Harbi’yle mazlum milletlere ilham veren Türkiye, barışın, adaletin ve huzurun hâkim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu düşüncelerle, Büyük Zafer’in başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd eden Erdoğan, istiklalimizin ebedi muhafızları olan şehitlere rahmet, gazilere ise şükran dileklerini iletti.