Erdoğan'dan 'Akil İnsanlar' açıklaması: Ne kadar entel dantel varsa davet ettik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, çözüm sürecinde oluşturulan 'Akil İnsanlar Heyeti' ile ilgili, “Türkiye’nin entel dantel ne kadar kanaat önderi varsa buraya davet ettik.” İfadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"O çözüm sürecinde katılanlar, Türkiye'nin bütün bir defa ne kadar entel, dantel ne kadar kanaat önderleri varsa... Türkiye'nin genelinden buraya insanları biz davet ettik. Onlarla beraber yaptık. Sanatçısı vardı, hepsi vardı. Halkla görüşme, Çözüm Süreci'ne yönelik bir adımdı..."