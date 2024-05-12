Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Kaynak: Bülten
Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart Anneler Günü sebebi ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. X platformundan tebrik mesajında bulunan Erdoğan, bugünü annelerimizin hayatımız üzerindeki etkilerini hatırlamak için anlamı bir fırsat olduğunu belirtti.

Erdoğan’ın hesabından yapılan paylaşım şu şekilde.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir.

Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz.

Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır.

Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır.

Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız.

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