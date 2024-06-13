Erdoğan’dan Avrupa Birliği’ne sitem: Samimi adımlarımız karşılık bulamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ziyareti kapsamında Türkiye-İspanya İş Forumu’nda konuştu. Erdoğan, Avrupa Birliği’ne sitem ederek “Samimi adımlarımız karşılık bulamıyor” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin tam üyelik çabalarının Türkiye’nin birliğe sağlayacağı katkıyı görme yeteneğinden yoksun bazı üyeler tarafından engellendiğini belirterek şunları söyledi:

"Ne var ki AB'ye yönelik samimi adımlarımız salt kendi çıkarını düşünen, Türkiye'nin birliğe sağlayacağı katma değeri görme yeteneğinden yoksun birtakım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve Avrupa kıtasında endişeyle izlenen aşırı sağ siyaset bu anlayışı şüphesiz körükleyecektir. Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarının henüz başlamaması, iş insanlarımıza yönelik katı vize uygulamaları ekonomik ve ticari alandaki müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor."

Erdoğan, Gazze’de İsrail’in saldırılarının soykırım haline geldiğini belirterek, “Ateşkes çağrılarına dahi kan dökerek karşılık veren bir şımarıklıkla karşı karşıya bulunuyoruz. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu. Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez’in İsrail’e karşı takındığı tavır nedeniyle teşekkür etti.

Erdoğan, İspanya ile her alanda mükemmel ilişkilere sahip olduklarını sözlerine ekledi.