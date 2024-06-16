Erdoğan'dan Bahçeli'ye bayram tebriği

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli telefonda karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

ERDOĞAN MARMARİS'TE BAYRAM NAMAZI KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Millet Camii'nde eda etti. Namaz sonrası cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, sohbet etti. Erdoğan konuşmasında, "Ayasofya Camii'nin açılışının bize nasip olduğu gibi, Haremi Şerif'in açılışını da bu millete nasip eylesin. Kurban Bayramı'nın asıl anlamı Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail arasındaki münasebet gibidir. Biz de birbirimizi sevmeliyiz ve bir olarak yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Aile ve akraba ilişkilerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, bayramların bu ilişkilerin pekişmesi için bir vesile olduğunu belirtti. Şöyle devam etti: "Bayramlar, özellikle dini bayramlar, aile ziyaretleri için bir fırsattır. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşatmalıyız. Akrabalarımızı ziyaret ederken hiçbir engel olmamalı. Eğer dargınlıklar varsa, bu bayramda barışmalıyız. Müslüman olarak bize yakışan budur. Bu birlik ve beraberliği başaracağımıza inanıyorum. Şehitlerimizin ruhlarına ve tüm geçmişlerimize Fatiha okuyarak bayramınızı kutluyorum. Rabb'im hepimizin yardımcısı olsun."

BAHÇELİ, TÜRKEŞ'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfil bırakarak bakır ibrikle su döktü.