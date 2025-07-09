Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'canlı yayın' desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekrem İmamoğlu davası TRT’den yayınlansın" talebine yeşil ışık yakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek verdi.

AKP Grup Toplantısı'nın ardından çıkışta bir gazetecinin MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini sorması üzerine Erdoğan, "Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'yolsuzluk' iddialarına yönelik süren davaların duruşmalarının TRT'de canlı olarak yayınlanması için çağrıda bulunmuştu.

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu çağrılara olumlu yanıt vererek "Duruşmalar canlı yayınlansın. İddianame suratle hazırlanmalıdır, en kısa sürede tamamlanmalıdır" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli'nin çağrısına destek vererek "Duruşmanın canlı yayınlanabilmesi için... Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 183. maddesinde fotoğraf ve video çekme konusunda kanunda bir engelleme söz konusu. Görüş birliği olursa, mevzuat değişirse TBMM'nin takdirindedir. Ama bu arada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti 'Kamuoyu ak koyun kara koyun ne görsün. Bu kişilerin hangi suçları işlediğini veya işlemediği görsün' noktasında" dedi.

CHP'nin talebine Adalet Bakanı'ndan yeşil ışık!

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in çağrısına destek!