CHP'nin talebine Adalet Bakanı'ndan yeşil ışık!

CHP'li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonlar devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yargılamaya ilişkin "TRT'de canlı yayınlansın" çıkışı gelmişti.

Dün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, Özel'in İBB operasyonlarında yargılamanın TRT'de canlı yayında yayınlansın çağrısına destek vererek, "Duruşmalar canlı yayınlansın. İddianame suratle hazırlanmalıdır, en kısa sürede tamamlanmalıdır" demişti.

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in çağrısına destek!

Özgür Özel ise Bahçeli'nin açıklamalarını yerinde bulmuştu.

Bahçeli'nin destek sözlerine Özgür Özel'den ilk açıklama

TUNÇ'TAN YEŞİL IŞIK

Bugün ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin "İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" çağrısına verdiği desteğe ilişkin "Duruşmanın canlı yayınlanabilmesi için... Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 183. maddesinde fotoğraf ve video çekme konusunda kanunda bir engelleme söz konusu. Görüş birliği olursa, mevzuat değişirse TBMM'nin takdirindedir. Ama bu arada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti 'Kamuoyu ak koyun kara koyun ne görsün. Bu kişilerin hangi suçları işlediğini veya işlemediği görsün' noktasında" dedi.