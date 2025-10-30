Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türk futbolundaki bahis operasyonuna değindi.

Erdoğan, devletin bu süreçte aktif rol oynayacağını belirterek, “Son dönemde bir hakemler olayı çıkmıştır. Futbol sahalarında neler oluyor, bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak bir devlet bunu takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır.” dedi.

Erdoğan ayrıca, kamuoyunun süreci olumlu karşıladığını belirterek, “Tribünlerdeki vatandaş da bu gelişmeyi görünce çok mutlu olmaktadır. ‘Neler oluyor neler’ demeye başlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında 152 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, Türk futbolunda son yılların en büyük yargı süreçlerinden biri olarak değerlendiriliyor.