Erdoğan'dan bayram mesajı

1 aylık Ramazan ayının geride bırakılmasının ardından dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanlar Ramazan Bayramını kutluyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramını kutladı.

Yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramının barışa ve esenliğe vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri şu şekilde oldu:

“Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.”