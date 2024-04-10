Erdoğan'dan bayram mesajı

Cemile Balcı
Erdoğan'dan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramını tebrik etti.

1 aylık Ramazan ayının geride bırakılmasının ardından dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanlar Ramazan Bayramını kutluyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramını kutladı.

661192f2f032877934655306.webp

Yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramının barışa ve esenliğe vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri şu şekilde oldu:

“Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.”

ekran-goruntusu-2024-04-10-142207.png

İlgili Haberler
Bayramda huzurevi sakinleri unutulmadı
Bayramda huzurevi sakinleri unutulmadı
Son Haberler
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir havalimanında yakalandılar Magazin
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir havalimanında yakalandılar
Elindeki ekmekle çevresinde bekleyen balıkları besleyen adamın videosu beğeni topladı Video
Elindeki ekmekle çevresinde bekleyen balıkları besleyen adamın videosu beğeni topladı
Van Gölü kahverengiye boyandı Gündem
Van Gölü kahverengiye boyandı
Ertuğrul Doğan bayram mesajında kulüplere ağzına geleni söyledi Spor
Ertuğrul Doğan bayram mesajında kulüplere ağzına geleni söyledi
Şanlıurfa'da bir güvenlik görevlisi intihar etti Yerel Haberler
Şanlıurfa'da bir güvenlik görevlisi intihar etti
Karım sana emanet dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü Gündem
Karım sana emanet dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü
Yunanlara bu kıyak niye yapılıyor Ekonomi
Yunanlara bu kıyak niye yapılıyor