Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Kaynak: AA
Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde, bu zaferin, dönemin en gelişmiş ordularına karşı kazanılan büyük bir zafer olduğunu ve ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe kazıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 109. yılını, ulusal bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti. Erdoğan, mesajında, bağımsızlık savaşımızda, Kıbrıs Barış Harekatı’nda, terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızı anarak, onlara Allah’tan rahmet dilediğini söyledi. Ayrıca, Çanakkale’de sergilenen iman ve cesaretin, İstiklal Harbi’ne ilham verdiğini ve Türk milletinin, Çanakkale’de gösterdiği mücadele ile tüm dünyaya umut olduğunu, birçok ülkenin bu zaferden ve İstiklal Harbi’nden ilham alarak kendi bağımsızlık mücadelelerine başladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı, Çanakkale’nin, millet olarak kardeşliğimizi ve bölgenin kader birliğini sembolize ettiğini, bu toprakların evlatlarının ve ecdadımızın gösterdiği fedakarlıklardan dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü kutlayarak, 18 Mart Şehitler Günü’nde tüm şehitleri, özellikle Gazi Mustafa Kemal’i, rahmet ve şükranla andığını ifade etti.

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