Erdoğan’dan CHP’ye para sayma çıkışı

Kaynak: AA
Erdoğan’dan CHP’ye para sayma çıkışı
Van’da düzenlenen mitinge katılan Erdoğan CHP’yi para sayma görüntüleri üzerinden eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.

Erdoğan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki para sayma görüntüleri üzerinden muhalefeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan söyleyerek kimse kendisini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracak.'' İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

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CHP ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapının önünden geçirmeyeceğiniz isimleri, iradenize ipotek koyarak Meclis’e taşıdılar. Hatta Cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van’ı da bu oyuna alet etmek istediler. İşte bu Van’ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP ve onun kifayetsiz yöneticilerine kurban ettiler. Bugün yine aynı oyunu sahneleme peşindeler. Gözden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar.

"DESTE DESTE PARALARIN GİRMESİYLE BU OYUN İYİCE KİRLENDİ"

İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan söyleyerek kimse kendisini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.

Musibet, kimi zaman darbeler, kimi zaman ekonomik krizler, kimi zaman terör ve eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tabloyla karşı karşıyayız.

Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır. Son 2 asırdır biz bu oyuna çok tanık olduk. Bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar. Bu çabalarına içeride maşa bulmakta da zorlanmadılar. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir.

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