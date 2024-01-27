Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı: 3 ilde emniyet müdürleri görevden alındı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adana, Iğdır ve Siirt il emniyet müdürleri görevden alındı. Öte yandan 126 kaymakam ile 20 vali yardımcısı ataması yapılırken, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlarda da çok sayıda görev değişikliği yaşandı.