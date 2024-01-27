Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı: 3 ilde emniyet müdürleri görevden alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı görevden alma ve atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu görevden alındı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne Erden Sakarya, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’ne de Necmettin Öztürk atandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA ÇOK SAYIDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan 126 kaymakam ile 20 vali yardımcısı ataması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlarda da çok sayıda görev değişikliği yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede görevden alındı.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yalçın Aydin atandı.
Atama kararları şu şekilde: