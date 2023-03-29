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Erdoğan'dan elektrik ve doğalgaza seçim indirimi

Erdoğan, Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:39
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Erdoğan'dan elektrik ve doğalgaza seçim indirimi

Erdoğan'dan elektrik ve doğalgaza seçim indirimi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Bu yıl belediyelerimizin ve STK’larımızın Ramazan’a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.

Ramazan Bayramı’nın ardından seçim gününe kadar il ziyaretleri başlayacak. Sınırlı vakitte en fazla ilimizi ziyaret ederken vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz.

Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, şehirlerin durumunu, destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz.

Sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapıyoruz.

Türkiye Taşkurumu’na 1000 yeni madenci alarak hem şükranlarımızı ifade edeceği hem de ekonomimize katkı sağlayacağız. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda seferlerin başlama heyecanını yaşayacağız.

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