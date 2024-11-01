Erdoğan'dan Esenyurt harekatı. İmamoğlu’nun ardından Özgür Özel'e de dava

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 31 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşma Erdoğan'ı rahatsız etti.

Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, kendisine yönelik 'ithamlarda bulunduğu' gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Özel'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamının itibar ve şerefine karşı açıkça suç işlediği kaydedilen dilekçede, "Söz konusu suç teşkil eden konuşma görüntüleri ve içerikleri bütün kamuoyu önünde, görüntülü ve yazılı basın vasıtasıyla da tekrar edilmiştir" denildi.

Dilekçede, Özel'in üzerine atılı suçlardan en üst sınırdan cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılması talep edilerek, "Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan özelinde ağır bir hakarete uğramıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin itibarına ve şerefine karşı alenen suç işlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Özel'in konuşmasının içeriğine de yer verilen dilekçede, "Erdoğan'ın darbeciye, terör elebaşına, komplocuya ve diktatöre benzetildiği" vurgulanarak, "Şüphelinin müvekkili hedef alan ağır, tahammül edilmesi imkansız hakaret ve ithamları içerir yalan iddialara dayalı beyanları çok geniş kitlelere ulaşarak, müvekkilin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur." denildi.

Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütleriyle mücadelesinin herkesçe malum olduğu, Özel tarafından yapılan benzetmelerin Cumhurbaşkanlığı makamını, Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığını zedelediği belirtildi.

Özel'in, herhangi fikri bir kanaatin sınırlarını aşan, devletin kurumlarını da aynı şekilde aşağılayan tahrik edici ve sövgü ifadeleriyle Erdoğan'a hakaret ettiği vurgulandı.

Dilekçede, Özel'in Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili "Dün yaşanan süreç tamamen hukuksuzluk, tamamen usulsüzlük, tamamen bir kumpasın tüm işaretlerini barındırmaktadır." sözleriyle İçişleri Bakanlığının ve mahkemelerin verdiği bir kararı Erdoğan'ın vermiş olduğu bir karar gibi gösterdiği anlatıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, Özel'in sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem ülke hem de dünya kamuoyunda öcü, makamını da saygınlıktan uzak bir makam gibi göstererek çok ciddi ve ağır bir suç işlediği bildirildi.

Dilekçede, Özel'in Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" maddelerine göre cezalandırılmasının sağlanması için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talep edildi.