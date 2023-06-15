Erdoğan'dan eski bakanlara teselli makamı. Gönülleri böyle alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından yeni kabineyi açıklamıştı. Kabineden önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “milletvekili olmak istemediklerini Erdoğan’a ilettikleri” konuşulmuştu

Koca ve Ersoy’un ayrıca Erdoğan ile görüşüp yeni dönemde “kabinede de görev almak istemediklerini ilettikleri” öne sürülmüştü.

BAKANLAR KIRILDI

Ancak Erdoğan geçen haftalarda TBMM’deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıklamış ve açıklanan kabinede Koca ile Ersoy görevde kalmıştı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Meclis kulislerinde bu durum “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine milletvekili olan bakanlarda kırgınlık yarattığı” konuşuluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da seçimlerden önce Erdoğan ile görüşüp “milletvekili olmak istemediğini” ifade ettiği ancak buna karşın Erdoğan’ın Soylu’nun “istediğini geri çevirdiği ve milletvekili adayı olarak listeye yazdığı” ifade ediliyor.

Seçimlerden sonra da kulislerde; Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “görevlerine devam edecekleri” iddiaları gündeme gelmişti.

İŞTE BAKANLARA VERİLEN KOMİSYONLAR

Erdoğan’ın da milletvekili olan eski bakanlardaki “kırgınlığı” bildiği ve bu nedenle eski bakanlardan “TBMM’de komisyon başkanlıklarında görevlendirmek istediği” iddia edildi.

TBMM Genel Kurulu da dün Meclis Başkanlık Divanı ve komisyon başkan ve üyelerinin belirlenmesi gündemiyle toplandı.

Buna göre eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu başkanı; eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Çevre Komisyonu başkanı; eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu başkanı; eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu başkanı; eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu başkanı; eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanı; eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanı, eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Planve Bütçe Komisyonu başkanı; eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanı; eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanı; eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu başkanı seçildi.