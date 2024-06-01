Erdoğan'dan flaş Cumhur İttifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan açıklamasında Cumhur İttifakı’na da değindi. Cumhurbaşkanı “AKP ve Cumhur İttifakı surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Ne birilerinin kişisel hesaplarını görmelerine seyirci kalacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Erdoğan seçmenin mesajına da değinerek “Seçmenin bize ulaştırdığı mesajların tamamının farkındayız. Milletimizin beklentilerinin farkındayız. Mesajlarının gereğini vakti saati geldiğinde yapacağız. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyor, titiz davranıyoruz.” dedi.

Ayrıca konuşmasında Erdoğan seçimle ilgili “Son 1 yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız.” şeklinde konuştu.

VATAN HEPİMİZİNDİR DEVLET HEPİMİZİNDİR”

Erdoğan açıklamasının devamında şöyle dedi:

Çarşının, pazarın nabzını tuttuk. Hiç kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan herkese ulaşmaya çalıştık. Ne kendimizi ne çalışma arkadaşlarımızı ne partimizi sürekli aynı seslerin duyulduğu farklı fikirlere kapalı, yankı odalarına hapsetmedik.

85 milyonun tamamının bu toprakların birinci sınıf vatandaşı olduğunu, bu toprakların sahibi olduğunu vurguladı. Vatan hepimizindir, devlet hepimizindir.

Sadece oyunu aldığımız yüzde 52'nin değil, oyunu alamadığımız yüzde 48'in de beğenisine mazhar olduk.

Ayrıntılar geliyor…