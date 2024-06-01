Erdoğan CHP’ye ne zaman gideceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, görüşmenin 9 Haziran'dan sonra yapılacağını açıklamıştı. Bugün yaptığı açıklamada ise Erdoğan "Kurban Bayramı'ndan önce iade-i ziyarette bulunacağım" dedi.

Erdoğan konuyla alakalı “31 Mart sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'de bizi ziyaret etti. Ben de arayı uzatmadan ziyarette bulunacağım. Kendisine siyasette yumuşamayı ifade ettim. Bunun bir tarafı iktidar ise muhalefettir. Biz kutuplaşmadan yana olmadık. Burada muhalefet kendisini samimi özeleştiriye tabii tutmalıdır. Bizim ittifak ortağımız olan MHP'nin de kırmızı çizgileri vardır. Aynı şekilde CHP'nin de kırmızı çizgileri olduğunu biliyoruz.

Biz yumuşama adına duruşumuzdan, hassasiyetlerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de taviz vermesini beklemiyoruz. Ancak yıkıcı, gerilimci siyaset Türkiye'ye geçmişte acılar yaşattı. Bizim siyasette referansımız hukuktur. Hukuk içinde olduğu sürece her türlü eyleme, eleştiriye saygımız sonsuzdur.” İfadelerini kullandı.

8 YIL SONRA İLK KEZ BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

CHP ve AKP arasında 8 yıl aradan sonra genel başkan düzeyinde ilk kez görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da başlamıştı. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrasında ortak açıklama yapılmamıştı.