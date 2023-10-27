Erdoğan’dan HÜDA PAR'a uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs Mitingi ile ilgili HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Erdoğan’dan HÜDA PAR'a uyarı

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

Erdoğan ve Yapıcıoğlu görüşmesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alınırken yarın AKP İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılacağı “Büyük Filistin Mitingi” de gündeme geldi.

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MİTİNG İÇİN YAPICIOĞLU’NA UYARI

Erdoğan’ın, mitingde “Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması için yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü, Gazze’ye saldırıların durması gerektiği ve mitingin de bu anlamda önemli olduğunu ilettiği” ileri sürüldü.

Erdoğan’ın, mitingde Türk bayrağı dışında siyasi partinin bayrağının taşınmaması gerektiği konusunda da Yapıcıoğlu’nu bilgilendirdiği de ifade edilirken yerel seçimlerde AKP’nin, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de “HÜDA PAR ile işbirliğine kapı aralayabileceği” belirtiliyor.

KUDÜS MİTİNGİ NE ZAMAN?

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. Yıldönümü olan 29 Ekim'den bir gün önce 28 Ekimde Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

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