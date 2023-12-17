Erdoğan'dan HÜDA-PAR'a yerel seçim teklifi. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu açıkladı

Kaynak: AA
Erdoğan'dan HÜDA-PAR'a yerel seçim teklifi. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu açıkladı
HÜDA-PAR lideri Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendilerine gelen yerel seçim teklifini açıkladı. Yapıcıoğlu, sürecin devam ettiğini belirtirken açıklamalarıyla Cumhur İttfakı'nın yerel seçimlerde de sürmesine açık kapı bıraktı.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin İzmir 4. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere de değinen Yapıcıoğlu, partisinin ittifak görüşmeleri olduğunu dile getirdi.

"EN SON GEÇEN ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞTÜK"

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birkaç görüşmemiz oldu" diyen Yapıcıoğlu, "En son geçen çarşamba günü görüştük. Genel seçimlerdeki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi yönünde bir arzu ve isteği olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

1098563.webp"KESİNLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK"

Yapıcıoğlu, "Biz de 'olabilir' dedik prensip olarak. Bununla ilgili heyetler kuruldu. AK Parti'den üç kişi, HÜDA PAR'dan üç kişi olmak üzere bu görüşmeleri yürütüyorlar. Fakat henüz netleşmiş, kesinleşmiş bir şey yok." diyerek açık kapı bıraktı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın 2. kez toplanacağını hatırlatan Yapıcıoğlu, ücretin kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

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