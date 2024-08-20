Erdoğan'dan İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefonla görüştü

Erdoğan'dan İzmir'e 'Geçmiş olsun' telefonu

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Ağustos’ta Yamanlar Mahallesi’nde başlayan ve 18 Ağustos’ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Sancaklı Mahallesi’nde yangından zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve evleri yanan vatandaşlara sabır diledi. Erdoğan, “Kısa zamanda gerekli adımları atacak ve yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. İlgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar.” dedi.

Yangından zarar gören 80 yaşındaki Süleyman Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

Keşir, yangında can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, soğutma çalışmaları ve hasar tespiti için hızlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüklerini belirten Keşir, “Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla buradaki hemşerilerimize bağlandı ve onlara geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Daha önceki yangınlarda olduğu gibi hızlıca ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızla görüşen Süleyman amcamız da kendisini buraya davet etti.” dedi.

Keşir, bölgedeki hayvan kayıpları ve meranın hasar görmesi nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için de çalışmalar yapıldığını belirtti.